وزير الاقتصاد يتابع التحضيرات الجارية لإطلاق خدمات المنصات والمنظومات الالكترونية 

طرابلس 20 سبتمبر 2022 (وال)- عقد وزير الاقتصاد والتجارة ” محمد الحويج ” الإثنين بمقر الوزارة التحضيرات الجارية لإطلاق خدمات المنصات والمنظومات الالكترونية بشبكة ليبيا للتجارة، بحضور رئيس مجلس إدارة شبكة ليبيا للتجارة ومساعد المدير التنفيذي لشؤون التجارة الرقمية .

و تابع الوزير الإعدادات الجارية لإطلاق البوابة الالكترونية والتي تهدف إلى تبادل عدد من المستندات والإجراءات الخاصة بعمليات الاستيراد والتصدير، وبما يمكن الوزارة من المتابعة المستمرة لحركة التجارة الخارجية وتكوين قاعدة بيانات لها.

كما تابع الاجتماع الاستعدادات الجارية لتشغيل منصة تسجيل المتاجر الالكترونية، والتي تهدف إلى تنظيم عمل المتاجر الالكترونية وتسجيلها وفق الضوابط والمعايير المعتمدة بشبكة ليبيا للتجارة. (وال _ طرابلس)

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