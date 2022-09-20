ارتفاع درجات الحرارة في معظم المناطق

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية توقعاته لحالة الطقس لهذا اليوم، إذ من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة على معظم المناطق، وتسجل تراجعا بداية من الغد على مناطق الشمال الغربي، وموجة حر ستشمل مناطق الشمال الشرقى الخميس المقبل، مع تكاثر تدريجي للسحب.

حالة الطقس في رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة :

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر السحب مساء اليوم على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، تتحول مساء اليوم إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 33 و36 درجة مئوية على الساحل، وبين 38 و42 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل انخفاضا غدا ويكون ملحوظا يوم الخميس على معظم المناطق.

حالة الطقس في الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد :

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر غدا على معظم المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية فمتغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و41 درجة مئوية على الخليج وسهل بنغازي، وبين 28 و33 درجة مئوية على بقية المناطق وتسجل انخفاضا الخميس على معظم المناطق.

ارتفاع درجات الحرارة في حالة الطقس في الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة :

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و43 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا من مساء يوم الخميس على مناطق الحمادة وغدامس والجفرة.

حالة الطقس في الواحات – السرير – تازربو – الكفرة :

السماء صافية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية، فمتغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و40 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا طفيفا غد