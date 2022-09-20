الاقتصاد تستعد لإطلاق خدمات المنصات والمنظومات الإلكترونية بشبكة ليبيا للتجارة

عقد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج إجتماعًا مع عدد من المسؤولين، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لإطلاق خدمات المنصات والمنظومات الإلكترونية بشبكة ليبيا للتجارة والتي تهدف لتبادل عدد من المستندات والإجراءات الخاصة بعمليات الإستيراد والتصدير .

كما تم خلال الاجتماع متابعة الاستعدادات الجارية لتشغيل منصة تسجيل المتاجر الإلكترونية، وتسجيلها وفق الضوابط والمعايير المعتمدة بشبكة ليبيا للتجارة، بالإضافة لاستعراض الترتيبات الجارية لعقد إتفاقيات العمل المشتركة مع الجهات ذات العلاقة كمصلحة الموانئ والنقل البحرى، و البدء في تبادل إشعارات وصول السفن للموانئ الليبية.