اقتصاد

فريق السيولة بالمركزي لصدى: مصرف الجمهورية يستلم شحنة سيولة بقيمة 50 من اصدار سبها￼

تم النشر منذُ 24 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية إستلام مصرف الجمهورية شحنة سيولة بقيمة 50 مليون من قسم اصدار سبها لتوزيعها على فروعه بالمنطقة الجنوبية .

حيث خصص لفرع الديسة 8 مليون و فرع تراغن 6 مليون وفرع برقن 6 مليون وفرع القرضابية 5 مليون وفرع وادي عتبة 5.5 مليون وفرع مرزق 5.5 مليون وفرع أم الارانب 5 مليون وفرع سبها 4 مليون وفرع غدوة 2 مليون وفرع زويلة 2 مليون .

ويؤكد فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي توفر السيولة بكافة فروع المصارف ويدعو كافة المصارف التواصل مع اقسام الاصدار بمصرف ليبيا المركزي لاستلام شحنات السيولة استعداد لصرف مرتبات شهر سبتمبر 2022 .

وذلك في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية وبكافة مناطق ليبيا .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك