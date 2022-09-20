فريق السيولة بالمركزي لصدى: مصرف الجمهورية يستلم شحنة سيولة بقيمة 50 من اصدار سبها￼

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية إستلام مصرف الجمهورية شحنة سيولة بقيمة 50 مليون من قسم اصدار سبها لتوزيعها على فروعه بالمنطقة الجنوبية .
حيث خصص لفرع الديسة 8 مليون و فرع تراغن 6 مليون وفرع برقن 6 مليون وفرع القرضابية 5 مليون وفرع وادي عتبة 5.5 مليون وفرع مرزق 5.5 مليون وفرع أم الارانب 5 مليون وفرع سبها 4 مليون وفرع غدوة 2 مليون وفرع زويلة 2 مليون .
ويؤكد فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي توفر السيولة بكافة فروع المصارف ويدعو كافة المصارف التواصل مع اقسام الاصدار بمصرف ليبيا المركزي لاستلام شحنات السيولة استعداد لصرف مرتبات شهر سبتمبر 2022 .
وذلك في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية وبكافة مناطق ليبيا .
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