ليبيا تبحث مع المغرب والأردن التعاون في التكوين المهني وتنظيم سوق العمل

اجتمع وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة علي العابد مع وزير الإدماج الاقتصادي المغربي يونس سكوري، لمناقشة سبل تفعيل مذكرة التفاهم بين البلدين في مجال العمل والتدريب ،وذلك على هامش مؤتمر العمل العربي في دورته 48 والمنعقد في العاصمة المصرية القاهرة.

كمابحث العابد مع نظيره الأردني نايف زكريا سبل تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات في مجال التكوين المهني، بالإضافة لتطوير آليات تنظيم سوق العمل، والإستفادة من التطور التكنولوجي، لخلق وظائف في السوق الليبي والأردني.