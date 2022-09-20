اقتصاد

خاص.. فريق السيولة بالمركزي لصدى: المصرف التجاري الوطني يستلم شحنة سيولة بقيمة 26 مليون من قسم اصدار غريان

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية إستلام المصرف التجاري الوطني شحنة سيولة بقيمة 26 مليون من قسم اصدار غريان لتوزيعها على فروعه بمنطقة الجبل الغربي .

حيث خصص لفرع غريان 8 مليون وفرع الاصابعة 8 مليون و فرع ككلة 6 مليون ووكالة جامعة غريان 4 مليون .

ويؤكد فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي توفر السيولة بكافة فروع المصارف ، ويدعو كافة المصارف التواصل مع أقسام الاصدار بمصرف ليبيا المركزي لاستلام شحنات السيولة استعداد لصرف مرتبات شهر سبتمبر 2022 .

وذلك في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية وبكافة مناطق ليبيا .

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صحيفة صدى الاقتصادية

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