“العابد” يترأس فريق الحكومات بالدورة الثامنة والأربعون لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة

بدأت اليوم الثلاثاء فعاليات اليوم الثالث لمؤتمر العمل العربي المنعقد بالقاهرة والذي تستمر فعالياته خلال الفترة 18-25 سبتمبر 2022م ، وذلك بعقد الجلسة الثالثة لفريق الحكومات الذي يترأسه وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد” بالدورة الثامنة والأربعون للمؤتمر.

كما شارك بقية الوفد من وزارتي العمل والتأهيل والخدمة المدنية وممثلي العمال وأصحاب العمل في اللجان الفرعية في المؤتمر الذين كان لهم الدور الفعال في صياغة التوصيات في البنود التي يبحثها المؤتمر في دورته الحالية .

وتتمثل هذه البنود في محور الذكاء الاصطناعي وأنماط العمل الجديدة، ومحور رقمنة أنظمة الحماية الاجتماعية ورقمنتها.

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