حكومة الوحدة تتابع أسباب التأخير في عودة العمل بمطار طرابلس الدولي

تابع رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة أسباب التأخير في عودة العمل بمطار طرابلس الدولي، وذلك خلال اجتماع عقده بحضور وزير المواصلات ورئيس مصلحة المطارات ورئيس جهاز مشروعات المواصلات ، مع الشركة الإيطالية المتعاقد معها بحضور السفير الإيطالي لدى ليبيا.

وشدد الدبيبة خلال الاجتماع بعد متابعة العرض الضوئي المعد من وزارة المواصلات ،على ضرورة الإنتهاء من إزالة الألغام وتفعيل مديرية أمن مطار طرابلس ،وإعداد جدول زمني للبدء في التنفيذ على أن لا يتجاوز الجدول الذي أُعد عند التعاقد.

وأصدر الدبيبة تعليماته لوزارة المواصلات بوضع جدولة زمنية واضحة للمشروع، مؤكدا عدم السماح بالتأخير بعد إزالة العوائق الأساسية.