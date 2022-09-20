“الدبيبة” يتابع أسباب تأخير عودة العمل بمطار طرابلس الدولي

اجتمع رئيس الوزراء بالوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة”، بحضور وزيري المواصلات محمد الشهوبي والداخلية المُكلف بدر الدين التومي ورئيس الأركان العامة الفريق أول محمد الحداد، ورئيس مصلحة المطارات محمد بيت المال ورئيس جهاز مشروعات المواصلات سامي العبش، مع الشركة الإيطالية المتعاقد معها، بحضور السفير الإيطالي وعدد من الإدارات الفنية بوزارة المواصلات والداخلية.

كما شدد “الدبيبة” بعد متابعة العرض الضوئي المعد من وزارة المواصلات وتقرير رئاسة الأركان العامة، على ضرورة الانتهاء من إزالة الألغام وتفعيل مديرية أمن مطار طرابلس التابعة لوزارة الداخلية، وضرورة إعداد جدول زمني للبدء في التنفيذ على أن لا يتجاوز الجدول الذي أُعد عند التعاقد.

وفي ختام الاجتماع أصدر رئيس الوزراء تعليماته لوزارة المواصلات بوضع جدولة زمنية واضحة للمشروع، مؤكداً عدم السماح بالتأخير بعد إزالة العوائق الأساسية.

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