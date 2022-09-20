خاص.. رغم التحذير من خطوراتها على الليبيين ورفضها سابقاً .. “الحويج” يتوسط بالسماح لتوريد براميل مستعملة والجمارك توافق￼

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” إلى مدير عام مصلحة الجمارك بخصوص عزم شركة الاندماج المميز لصناعة المواد الكيماوية استيراد عدد 100 ألف برميل مستعملة سعة 200 لتر عن طريق منفذ رأس جدير مع تونس .

وقال الحويج أن الشركة أحضرت شهادة صادرة من مدير مراقبة البيئة بزوارة تفيد بأن العينة خالية من العناصر المشعة وغير مضرة بالبيئة وصحة المواطن ، وشهادة صادرة عن مدير مكتب الرقابة عن الاشعاع تفيد بأن العينة لا تحتوي على عناصر مشعة اصطناعية ، وتعهد من الشركة بأن البراميل المستوردة لا تستعمل في أغراض بشرية أو حيوانية .

كما أكد الحويج بأنه وبتوفر هذه المستندات زال سبب الايقاف واتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوص باقي الكمية بما لا يخالف التشريعات .

ومن جهته راسل مدير مديرية جمارك زوارة في مراسلة تحصلت صدى حصرياً عليها بشأن الإفراج عن براميل المستعملة والموردة من قبل شركة الاندماج المميزة لصناعة المواد الكيماوية .

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الجدير بالذكر أن البراميل المشار إليها مشكوك في سلامتها بسبب الملوثات الكيماوية المسرطنة وليس بسبب الاشعاع وبالتالي فإن التحليل الاشعاعي غير ذي موضوع في هذا الآمر، ويجب على وزارة الاقتصاد والتجارة نشر نتائج تحليل خلو البراميل من المسرطنات وعما إذا كان المختبر الذي قام بذلك معتمد ولديه القدرة على القيام بتلك التحاليل .

كما أن وزارة الاقتصاد والتجارة مطالبة بنشر إسم المختبر الذي إعتبر تلك البراميل غير مضرة بالصحة العامة.

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