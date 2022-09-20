مصر للطيران تستعد لافتتاح مكتب للمبيعات في العاصمة الليبية طرابلس

تستعد شركة مصر للطيران، لإفتتاح مكتبها في العاصمة طرابلس، وتسيير رحلاتها بعد توقف دام 8 سنوات، وذلك من مطار القاهرة الدولي إلى مطار معتيقة ، بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً، أيام الأحد والثلاثاء والخميس، بسعر 1480 دينار .

وبحسب بيان الشركة فإن أعمال تجهيزات مكتب مبيعاتها في العاصمة طرابلس، شارف على الإنتهاء، لتشغيله خلال الفترة القليلة المقبلة، على خلفية إستقرار الأوضاع.

وأوضحت الشركة إنها تولي اهتمامًا خاصًا بالنقاط ذات الأهمية الاستراتيجية من بينها دولة ليبيا، خاصة مع تواجد العديد من المصريين المقيمين والعاملين بالأراضي الليبية، وكذلك بهدف تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين مصر وليبيا.