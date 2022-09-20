وكالة الأناضول: ليبيا بحاجة إلى الكثير لإعادة الإعمار ..وهذه التكلفه

ذكرت وكالة الأناضول التركية نقلا عن وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل أن ليبيا وتركيا مرتبطان بالتكامل الاقتصادي لأن ليبيا بحاجة إلى الكثير لإعادة الإعمار من حيث الخدمات والتكنولوجيا وتركيا لديها الخبرة والتقدم العلمي في ذلك .

وقدر الغويل العام الماضي تكلفة مشاريع إعادة الإعمار في ليبيا بنحو 500 مليار دينار 111 مليار دولار .

وقال الغويل من المهم أن تتميز العلاقات التركية الليبية بالتكامل سواء في مجالات التعليم أو التجارة أو الاقتصاد أو قطاع الخدمات أو الصحة أو البنية التحتية أو الطرق أو الطاقة .

كما تشكل ليبيا منفذًا للعديد من الدول الإفريقية وتتمتع بموقع جغرافي استراتيجي بينما الصناعات التركية بحاجة لأسواق مما يجعل التكامل الليبي التركي غير محدود .

وقال أن هناك إمكانات كبيرة عندما يتعلق الأمر بتعزيز التكامل بين دول شمال وجنوب البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف الغويل أن دول الجنوب لديها موارد طبيعية ومواقع جغرافية وثقافة استهلاكية وحاجتها للسلع التركية كما أن الحكومة الليبية تسعى للاستفادة من تجربة تركيا.

وتابع بالقول هناك الكثير من الأشياء المشتركة بين ليبيا وتركيا مما يعطي العلاقات الليبية التركية أهمية خاصة حيث نتوق إلى رؤية ليبيا مثل تركيا من حيث البنية التحتية والتنمية والدور الفعال في العالم .

وشدد الغويل على ضرورة احياء العقود الموقعة بين ليبيا والشركات التركية ومعظم هذه المشاريع في مجالات الطاقة والمطارات والمستشفيات والنقل والإسكان .

وأشار إلى أن ليبيا هي الدولة الأكثر تأهيلاً لتصبح معبراً لأكبر حركة تجارية في الشرق الأوسط مستشهداً بموقع ليبيا الجغرافي وساحلها الطويل.

وأكد الغويل أن ليبيا لم تستفيد من ارتفاع أسعار النفط العالمية بسبب الانقسامات السياسية وعدم وجود إرادة حقيقية لإعادة توحيد البلاد ومحاولات العديد من الأحزاب السياسية للسعي للسلطة .

وأوضح من جانبه أن ليبيا بحاجة إلى 100 مليار دولار كتكلفة أولية لإعادة إعمار بنيتها التحتية .

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