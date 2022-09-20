الدبيبة يناقش مع المجلس البلدي وأعيان تاجوراء مشروعات البنية التحتية بالبلدية

طرابلس 20 سبتمبر 2022 (وال)- التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ظهر اليوم الثلاثاء بديوان مجلس الوزراء، عددًا من أعيان بلدية تاجوراء وأعضاء مجلسها البلدي وعددًا من مديري القطاعات بالبلدية، بحضور وزيري المواصلات والحكم المحلي ورؤساء الأجهزة التنفيذية.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أن الاجتماع خصص لمناقشة مشروعات جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بالبلدي، بشأن البنية التحتية التي تعاني منها البلدية، والتي انطلق (16) مشروعًا منها في المرحلة الأولى، إلى جانب تفعيل (9) مشاريع تعليمية متوقفة، وعدد (7) من مشروعات جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات. (وال)

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