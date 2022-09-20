مدير منفذ ميناء طرابلس البحري يتفقد عددًا من المواقع الأمنية داخل الميناء

طرابلس 20 سبتمبر 2022 (وال)- أجرى مدير منفذ ميناء طرابلس البحري عميد محمد الجراي صباح اليوم الثلاثاء، جولة تفتيشية على عدة مواقع أمنية داخل الميناء.

هذا وشملت الجولة غرفة السيطرة، ومديرية الأمن ومركز المنفذ وميناء الشعاب والبوابة الغربية.

واستمع العميد الجراي إلى شروح وملاحظات من قِبل العاملين بالمنفذ والمشاكل التي تواجههم أثناء تأديتهم لواجباتهم ووضع الحلول لها.

وشدّد مدير أمن المنفذ على ضرورة الضبط والربط والعمل بروح الفريق الواحد، لإنجاح سيّر العملية الأمنية داخل ميناء طرابلس، داعيًا إلى بذل المزيد من الجهد والعطاء خدمةً للصالح العام.(وال)

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