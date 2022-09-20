لقاء حزب ” البديل عن النهضة البلغارية ” مع الجاليات العربية في صوفيا

ليبيا الاقتصادية

نظم زعيم الحزب السياسي الأوروبي البديل عن النهضة البلغارية، رومين بيتكوف ،وأناستاس تيرزوباليف ، مع ممثلي من الجاليات الليبية و المغربية وفلسطين وسوريا والعراق ولبنان وتونس والأردن، منتدى لمناقشة القضايا التي تهمّ الجاليات العربية المقيمة في بلغاريا، مؤكدين على أنّ أفراد هذه الجاليات سفراء يعملون على دعم المصالح البلغارية في العالم العربي ويروّجون لمواصلة التعليم وتدعيم آليات اندماج أبناء المهاجرين في جمهورية بلغاريا.

وأكدوا ممثلوا الجاليات العربية، على أنّ حزب البديل عن النهضة البلغارية، هو الحزب السياسي الوحيد في البلاد الذي يدافع باستمرار عن مصالح الجالية العربية في بلغاريا، ويجب عدم التعامل مع اللاجئين اعتمادًا على لون البشرة ،ويجب التطوّر للأحداث السياسية في جمهورية بلغاريا والانتخابات المقبلة.