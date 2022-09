“الدبيبة” يتابع أسباب التأخير في عودة العمل بمطار طرابلس الدولي

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الإثنين أسباب التأخير في عودة العمل بمطار طرابلس الدولي بعد زوال أسبابه ,مشددا على ضرورة الانتهاء من إزالة الألغام وتفعيل مديرية أمن مطار طرابلس التابعة لوزارة الداخلية، وضرورة إعداد جدول زمني للبدء في التنفيذ على أن لا يتجاوز الجدول الذي أُعد عند التعاقد.

وأصدر “الدبيبة” تعليماته لوزارة المواصلات بوضع جدولة زمنية واضحة للمشروع، مؤكدا عدم السماح بالتأخير بعد إزالة العوائق الأساسية.

بحضور وزيري المواصلات “محمد الشهوبي “والداخلية المُكلف “بدر الدين التومي “ورئيس الأركان العامة الفريق أول “محمد الحداد،”ورئيس مصلحة المطارات “محمد بيت المال “ورئيس جهاز مشروعات المواصلات “سامي العبش”مع “الشركة الإيطالية” المتعاقد معها بحضور السفير الإيطالي “جوزيبي بوتشينو”وعدد من الإدارات الفنية بوزارة المواصلات والداخلية.

