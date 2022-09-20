“الدبيبة” يعلن عن تفعيل تسع مشاريع تعليمية متوقفة

التقى رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” ، اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر بديوان مجلس الوزراء، عددًا من أعيان بلدية تاجوراء وأعضاء مجلسها البلدي وعدد من مديري القطاعات بالبلدية، بحضور وزيري المواصلات والحكم المحلي ورؤساء الأجهزة التنفيذية.

وتم خلال هذا الاجتماع لمناقشة مشروعات جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بالبلدي، بشأن البنية التحتية التي تعاني منها البلدية، والتي انطلق 16 مشروعا منها في المرحلة الأولى، إلى جانب تفعيل 9 مشاريع تعليمية متوقفة،وعدد7 من مشروعات جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات.

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