“الدبيبة” يناقش مع أعيان بلدية تاجوراء جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الثلاثاء بديوان مجلس الوزراء، مع عددا من أعيان بلدية تاجوراء , جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، بشأن البنية التحتية التي تعاني منها البلدية، والتي انطلق 16 مشروعا منها في المرحلة الأولى، إلى جانب تفعيل 9 مشاريع تعليمية متوقفة،وعدد7 من مشروعات جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات.

حضر الإجتماع أعضاء مجلس بلدية تاجوراء وعدد من مديري القطاعات بالبلدية، ووزيري المواصلات والحكم المحلي ورؤساء الأجهزة التنفيذية.

