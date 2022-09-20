تقرير الديوان يكشف عن إجمالي إيرادات الدولة النفطية بالعملة الأجنبية خلال العام 2021م

كشف تقرير ديوان المحاسبة بأن بلغت إيرادات الدولة النفطية بالعملة الأجنبية خلال العام 2021م نحو 22.9 مليار دولار، حيث تم ايداعها في حسابات الدولة بمصرف ليبيا المركزي.

وأضاف الديوان: بلغت التحويلات الخارجية التي قام بها مصرف ليبيا المركزي خلال نفس العام ما قيمته 24.5 مليار دولار، أي بعجز قدره 1.6 مليار دولار استعملت من الاحتياطات.

وأشار الديوان إلى أن الطلب على النقد الأجنبي لازال يفوق إيرادات الدولة في ظل سعر الصرف الحالي الذي بلغ في 2021/12/31م ما قيمته 4.5961 دينار مقابل الدولار الواحد.

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