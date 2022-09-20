أنتليجنس: شركة توتال تحاول إقناع وزارة النفط بزيادة حصتها من امتياز الواحة

الوطن / رصد

كشف موقع أفريكا أنتليجنس الفرنسي ، عن محاولات شركة “توتال” الفرنسية لإقناع وزارة النفط والغاز بحكومة الدبيبة بزيادة حصتها في امتياز الواحة، وذلك من خلال شراء نصف أسهم “هيس” وإعطاء الصفقة الضوء الأخضر.

وأشار الموقع إلى زيارة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” للمقر الرئيسي لشركة توتال بباريس أواخر الشهر الماضي للنقاش حول موافقة شراء شركة توتال نسبة 8.16% التي تمتلكها “هيس” في امتياز الواحة.

وأعلن الموقع عن رغبة الرئيس التنفيذي لتوتال “باتريك بويانيه” في أن يتوسط “بن قدارة” نيابة عنه لدى وزير النفط، ذاكرًا قيام “توتال”بشراء (16.33%) من أسهم شركة “ماراثون أويل” في الواحة مقابل 450 مليون دولار في عام 2018، إلا أنّ حكومة الدبيبة قامت بتأجيل عملية بيع الأسهم للحصول على مكافأة قدرها 150 مليون دولار، ووعد باستثمار 650 مليون دولار لزيادة إنتاجية الحقول إلى 400 ألف برميل في اليوم