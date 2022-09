ديوان المحاسبة الليبي :حققت ليبيا خلال عام 2021 ايرادات بقيمة 105مليار دينار

نشر ديوان المحاسبة الليبي تقريره السنوي والذي أوضح أن الدولة حققت خلال عام 2021 ايرادات بقيمة 105مليار دينار في مقابل نفقات بنحو 86 مليار دينار , لأول مرة في تاريخ ليبيا إلا أن ذلك لم يكن نتيجة نمو في الدخل إنما بسبب مصرف ليبيا المركزي بتعديل سعر الصرف وخفض قيمة الدينار الليبي مقابل الدولار 1.33 إلى 4.45 دينار للدولار الواحد.

وبحسب التقرير فإن إيرادات الدولة النفطية بلغت بالعملة الأجنبية نحو 22.9 دولار تم ايداعها في حسابات الدولة بمصرف ليبيا المركزي , وبلغت تحويلات الخارجية بقيمة 24.5 مليار دولار ,مشيراً ذلك أن طلب علي النقد الأجنبي لازال يفوق إيردات الدولة في ظل سعر الصرف الحالي بقيمة 4.5961 دينار مقابل الدولار الواحد.

