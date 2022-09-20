ديوان المحاسبة: لأول مرة في التاريخ… الدولة حققت موارد قدرها 105 مليار دينار

قال ديوان المحاسبة في تقرير له، أن ما تم ملاحظته في الوضع المالي للدولة في عام 2021، هو تغيّرٌ جوهري، حيث حُققت موارد قدرها 105 مليار دينار لأول مرة في تاريخها، بما يعادل يعادل نسبة (176%، 418%) عن سنتي (2019، 2020)على التوالي.

وأضاف الديوان في تقريره أن ذلك لم يكن نتيجة نمو في الدخل، إنما بسبب إجراء مجلس إدارة المصرف المركزي بتخفيضٍ على قيمة الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية على كامل الأغراض.

وأوضح الديوان أن قيمة الدينار الليبي مقابل الدولار الأمريكي أصبحت 4.4548، بدلاً من الأسعار السابقة التي كانت قيمتها 1.3366 للأغراض الحكومية، و3.5136 للأغراض التجارية والشخصية، والمفروض عليها رسمٌ بنسبة 163%.

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