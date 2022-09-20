ديوان المحاسبة يكشف عن زيادة بند المرتبات خلال 2021 إلى نحو 5.8 مليار

كشف تقرير ديوان المحاسبة عن العام 2021 عن ارتفاع ملحوظ في باب المرتبات بالمقارنة مع الأعوام السابقة حيث بلغت الزيادة عن العام 2020 بنحو 5.8 مليار دينار وبنحو 8.4 مليار دينار عن العام 2015م الذي بوشر فيه تطبيق الرقم الوطني على المرتبات، ويرجع ذلك الى التعيينات الجديدة والافراجات والزيادات في المرتبات التي تمت خلال هذا العام .

ولاحظ الديوان صرف مرتبات بشـكـل سـلف دون التقيد بمنظومة الرقم الوطني لبعض الجهات خصماً على حساب الباب الاول وصلت قيمتها خلال العام 2021م مبلغ 4مليار دينار، لعدم موافاة ادارة الميزانية (بوزارة المالية) بالأرقام الوطنية للعاملين بتلك الجهات لغرض المطابقة بمنظومة المرتبات، لتسـوية أوضاعهم الوظيفية (الازدواجية).

كما بلغ عدد الموظفين في الجهات الممولة من الخزانة العامة في 2021/12/31م بنحو 2 مليون بزيادة قدرها (244,439) ألف موظف عن العام السابق، مع ملاحظة أن هذا العدد لا يتضمن عدد من القطاعات بالمنطقة الشرقية التي لم تقدم بيانات موظفيها إلى وزارة المالية ويصرف لها سلف مالية مؤقتة إلى حين تقديمها وفقاً لقانون الرقم الوطني.

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