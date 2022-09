ديوان المحاسبة: مصرف ليبيا المركزي لم يقم بتوريد عوائد للخزانة العامة

كشف ديوان المحاسبة بأن مصرف ليبيا المركزي لم يقم بتوريد عوائد للخزانة العامة إيرادات توزيع أرباح مقابل رسوم الاصدار وتوزيعات أرباح المصرف فيما بلغت قيمة المبيعات بالمحروقات لسنة 2021 , 299مليون دينار ولم يتبين تحصيل اي مبيعات عنها بتلك الفترة.

وبحسب التقرير الذي نشره ديوان المحاسبة فإن النفقات التسييرية من جملة المبالغ المحالة للجهات الممولة من الخزانة العامة وفقاً للقرار 429 بشأن الإنفاق الحكومي والتمويل الفعلي خلال الفترة من بداية العام 2021 إلى نهايته بلغت حوالي 85 مليار دينار.

