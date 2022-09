بحث رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء “محمد المشاى “اليوم الثلاثاء مع ممثل شركة جاما التركية تقييم وإستئناف العمل بمشروع محطة الخليج البخارية بمدينة سرت من المشاريع المهمة والاستراتيجة ذو قدرة إنتاجية 1400ميجاوات، وكيفية إعداد جداول زمنية لاستكمال أعمال التركيبات وإجراء الاختبارات التشغيلية للوحدات الإنتاجية بالمحطة .

وأضاف المكتب الإعلامي لشركة العامة للكهرباء بأن هذا الإجتماع حضره عضوا مجلس الإدارة “عمر القايد “و”عادل حسين “وعدد من مدراء الإدارات المختصة بالشركة.

The post “المشاي”يبحث مع ممثل شركة جاما التركية تقييم وإستئناف العمل بمشروع محطة الخليج البخارية appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا