الديوان: الأوقاف توقع عقداً لشراء كميات من “الزبون” بقيمة 700 ألف ..وهذه التفاصيل

كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2021 بأن الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية قامت بإبرام عقد بتاريخ 2022 / 1 / 15 م بمبلغ وقدره 700,000 ألف دينار مع شركـة الثوب الراقي لاستيراد الملابس والمنسوجات والمصنوعات الجليدية ذات المسؤولية المحدودة مجموعة ( أبو ظهير ).

وأكد التقرير على عدم إرفاق ما يفيد وجود مطالبات بالكميات من الإدارات المختصـة من حيث العدد والصنف، وكذلك عدم وجود ما يفيد إجراء مفاضـلة واختيار أفضـل العروض قبل التعاقد من قبل لجنة المشتريات بالمخالفة لنص المادة ( 10 ) من لائحة العقود الإدارية والتي نصت على الحالات التي يجوز بها التعاقد بطريقة التكليف المباشر من المادة ( 68 ) من لائحة العقود الإدارية بشأن إجراءات التعاقد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية