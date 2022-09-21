تقرير الديوان: بند نفقات السفر وعلاوة البيت للوحدة الوطنية يتجاوز 4 مليون

كشف تقرير ديوان المحاسبة عن 2021 بأن إجمالي مصروفات بند نفقات السفر وعلاوة المبيت لمجلس وزراء الوحدة الوطنية يتجاوز 4 مليون ، مع إستمرارهم في التعامل بطريقة التكليف المباشر مع عدد من الشركات الخاصة في اصدار التذاكر والاقامة الفندقية والمغالاة في أسعار تذاكر السفر والاقامة بالفنادق في الخارج واصدار تذاكر السفر لأشخاص لا تربطهم علاقة وظيفية بهم .

وكشف التقرير عن ايفاد أشخاص لا تربطهم علاقة وظيفية بديوان مجلس الوزراء لمهام خارجية وصرف علاوة سفر ومبيت .

كما أكد التقرير تحميل بعض سلف علاوة المبيت بشكل مباشر على البند بقيمة تجاوز المليون .

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