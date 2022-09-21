الحديد والصُلب تؤكد عبر بيانٍ لها بخصوص عزم الشركة بإجراء تعديلات أخرى على أسعار منتجاتها لا أساس له من الصحة

أوضحت الشركة الليبية للحديد والصُلب عبر بيان لها على منصات التواصل الاجتماعي، حيث قالت بأن الأسواق العالمية للصلب شهدت خلال هذه السنة تقلبات كثيرة في أسعار مدخلاتها الأساسية من مواد خام وحراريات ومواد تشغيل زيادة ونقصانا.

قامت الشركة مؤخراً بمراجعة أسعار بيع منتجاتها بالسوق المحلي وخفّضتها بنسب من 15-20%، وهي نسبة كبيرة جعلت غالبية أسعار منتجات الشركة أقل من نظيراتها في الأسواق العالمية.

وأكدت الشركة بأن ما يتم تداوله عبر الأوساط المختلفة حول عزم الشركة إجراء تعديلات أخرى على أسعار منتجاتها خلال هذه الفترة لا أساس له من الصحة.

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