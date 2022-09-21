الاقتصاد والشؤون الاجتماعية يبحثان استحداث هيئة الأسر المنتجة

بحث وزير الإقتصاد و التجارة محمد الحويج، مع وزير الشؤون الإجتماعية وفاء الكيلاني، إمكانية إصدار قرار لإستحداث هيئة الأسر المنتجة، لما له من أهمية بالغة في تحسين وضع الإقتصاد الليبي، وتقليص البطالة، باعتبارها موارد بشرية، تسهم بشكل كبير في تعزيز قيمة المنتوجات المحلية .

كما تم مناقشة آلية إصدار تراخيصٍ للأسر المنتجة، تتيح لهم العمل من منازلهم، مع إمكانية بيع وتصدير منتجاتهم، ومواكبة سوق العمل .

بالإضافة لمدى إمكانية دعمهم بالتمويل للمشروعات الصغرى، من خلال التواصل مع المصارف، والإتفاق على معايير معينه، تضمن سلاسة تطبيق هذا القرار.