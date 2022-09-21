قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن تسود أجواء خريفية مع رطوبة عالية، وتراجع درجات الحرارة، وتتكاثر السحب على معظم مناطق الشمال، وسقوط زخات متفرقة من المطر تصحبها سحب رعدية خاصة يوم الجمعة.

حالة الطقس في رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة :

السماء مغطاة جزئيا بالسحب، تتكاثر أحيانا على بعض المناطق، مع سقوط زخات متفرقة من الأمطار، تصحبها سحب رعدية خاصة مساء الغد ويوم الجمعة، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة بين 29 و33 درجة مئوية على الساحل، وبين 33 و36 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل انخفاضا بسيطا غدا.

حالة الطقس في الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد :

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على بعض المناطق، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة تصحبها سحب رعدية خاصة يوم الجمعة، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة بين 35 و39 درجة مئوية على الخليج وسهل بنغازي، وبين 30 و34 درجة مئوية على الجبل الأخضر، وأقصى الساحل الشرقي وتسجل انخفاضا غدا.

حالة الطقس في الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة:

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية شرقية فجنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة بين 38 و43 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا يوم الجمعة على مناطق الحمادة وغدامس والجفرة.

حالة الطقس في الواحات – السرير – تازربو – الكفرة :

السماء صافية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية، فمتغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و42 درجة مئوية.