الدولار يرتفع واليورو ينخفض في السوق الرسمية

ارتفع سعر الدولار مقابل الدينار في السوق الرسمية، اليوم الأربعاء، إلى 4.97 دينار مقابل 4.95 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وانخفض اليورو إلى 4.94 دينار من 4.97 دينار أمس، وهبط سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.66 دينار مقابل 5.67 دينار أمس.

وزاد سعر الريال السعودي إلى 1.32 دينار من 1.31 دينار أمس، والدرهم الإماراتي إلى 1.35 دينار مقابل 1.34 دينار أمس، وثبت الدينار التونسي عند 1.54 دينار.

وحافظت الليرة التركية على مستوى 0.27 دينار، واستقر الإيوان الصيني عند 0.70 دينار.

وتاليا قائمة الأسعار: