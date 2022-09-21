شركة الكهرباء تبحث مع شركة جاما التركية استئناف العمل بمحطة الخليج البخارية

عقد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد عمر المشاى إجتماعًا، مع ممثل شركة جاما التركية لإنتاج الطاقة، لتقييم واستئناف العمل بمشروع محطة الخليج البخارية، وإعداد جداول زمنية لإستكمال أعمال التركيبات وإجراء الاختبارات التشغيلية للوحدات الإنتاجية بالمحطة ٠

يذكر أن مشروع محطة الخليج البخارية من المشاريع المهمة والاستراتيجة ذو قدرة إنتاجية تصل إلى 1400ميجاوات، حيث تعمل الآن الوحدة الأولى فقط بقدرة إنتاجية 250 ميجاوات لتوقف العمل بالمشروع منذ سنة 2014، نتيجة للظروف الأمنية التي لم تسمح بعودة الشركات المنفذة للمشروع ٠