اقتصاد

صالح يبحث تفعيل المعهد العالي للخدمة الاجتماعية في بنغازي

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح خلال لقائه مع أعضاء الرابطة الوطنية للخدمة الاجتماعية والنفسية في مكتبه بالقبة، عدداً من القضايا الخاصة بالرابطة ومنها تفعيل المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بنغازي.

وباحث المجتمعون سبل دعم المؤتمر العلمي الدولي الأول المزمع عقده في الثاني من فبراير المقبل، الموافق لليوم العالمي للأخصائيين الاجتماعيين، بالإضافة إلى إمكانية مشاركة الخبراء والأخصائيين الاجتماعيين في مشروع المصالحة الوطنية، وإعادة بناء مقر الرابطة في مدينة بنغازي، الذي تعرض للدمار خلال الحرب على الإرهاب.

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قناة ليبيا الاقتصادية

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