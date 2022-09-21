الحديد والصلب تنفى إجراء تعديلات أخرى على أسعار منتجاتها خلال هذه الفترة

نفى مصدر مسؤول من الشركة الليبية للحديد والصلب لتطبيق بكم الاخباري، الأخبار المتداولة حول عزم الشركة إجراء تعديلات أخرى على أسعار منتجاتها خلال هذه الفترة.

وأوضح المصدر أن الأسواق العالمية للصلب خلال هذه السنة شهدت تقلبات كثيرة في أسعار مدخلاتها الأساسية من مواد خام وحراريات ومواد تشغيل زيادة ونقصاناً.

وأكد المصدر أن الشركة قامت مؤخراً بمراجعة أسعار بيع منتجاتها بالسوق المحلي وخفّضتها بنسب تتراوح بين 15 إلى 20% وهي نسبة كبيرة جعلت غالبية أسعار منتجات الشركة أقل من نظيراتها في الأسواق العالمية.