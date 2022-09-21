ديوان المحاسبة: إيرادات النفط خلال 2021 بلغت 22.9 مليار دولار وتحويلات المركزي 24.5 مليار دولار

أعلن ديوان المحاسبة إن إيرادات الدولة النفطية بالعملة الأجنبية خلال العام 2021، بلغت 22.9 مليار دولار، تم إيداعها في حسابات الدولة بمصرف ليبيا المركزي، وفي المقابل بلغت التحويلات الخارجية التي قام بها المركزي خلال نفس العام ما قيمته 24.5 مليار دولار، أي بعجز قدره 1.6 مليار دولار استعملت من الاحتياطيات، ويشير ذلك إلى أن الطلب على النقد الأجنبي لازال يفوق إيرادات الدولة في ظل سعر الصرف الحالي الذي بلغ في 2021/12/31م ما قيمته 4.5961 دينار مقابل الدولار الواحد.

وأوضح الديوان أن إيرادات الدولة الليبية من النقد الأجنبي للفترة من 2012-2021 بلغت 209 مليار دولار، إلا أن الطلب على النقد الأجنبي لا يزال يفوق حجم الإيرادات بعجز 47 مليار دولار.