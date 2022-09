الحويج: انخفاض الناتج المحلي الإجمالي مرتبط بالنفط والتضخم في ليبيا يعود إلى تغيير سعر الصرف وهناك رؤية لتنويع الاقتصاد الوطني

أكد وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” أن القطاع النفطي في ليبيا يشكل حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي، ويسهم بتمويل أكثر من 90% من إجمالي الإيرادات العامة في الدولة.

وأضاف “الحويج” في مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر أن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي مرتبط بإنتاج الخام، حيث أن انخفاض صادرات النفط أدى إلى انخفاض الناتج المحلي لأن الاقتصاد الليبي اقتصاد ريعي.

وربط وزير الاقتصاد التضخم في البلاد بتغير سعر الصرف، مشيرا إلى أن حكومة الوحدة الوطنية ضخت استثمارات جديدة في قطاع النفط لتطوير الآبار وستفتح شراكة كاملة مع الشركات المتخصصة والعالمية ونظرا لأن موقع ليبيا أصبح موقعا منافسا مع الاحتياطات الكبيرة للغاز والنفط.

وقال “الحويج” إن المنطقة حرة بالكامل لأن الجمارك فيها ضعيفة والسوق مفتوحة أمام القطاع الخاص وبالتالي السلع الموجودة والأسعار أقل من الأسعار الدولية، مشيرا إلى وجود رؤية تعتمد على خارطة استثمارية لكل بلدية بحسب أولويات كل منطقة وقد تم التوقيع على 50 مشروعا استثماريا لتنويع الاقتصاد الوطني.

ولفت وزير الاقتصاد إلى أن موضوع الميزانية لدى مجلس النواب وأنه سيعتمدها، قائلا إن البطالة في ليبيا هي بطالة مقنعة والأرقام بالخصوص تحتاج إلى تدقيق، وأضاف أنهم يطمحون إلى تحقيق التعافي الاقتصادي عبر الاستقرار الأمني والسياسي لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لضمان استقرار المنظومة المالية.

المصدر: الجزيرة مباشر

