غريان 21 سبتمبر 2022 (وال) – أقيم صباح اليوم الأربعاء بقاعة شهداء غريان لقاء عمل بعنوان ” شجرة الزيتون الحياة والسلام “، والتي تستهدف المزارعين وأصحاب المعاصر والأكاديميين والمهتمين بشجرة الزيتون.

وسيتم خلال هذا اللقاء الذي- يستمر يومين وينظمها قطاع الزراعة والثروة الحيوانية غريان والمنظمة النسائية الليبية – تقديم العديد من المحاضرات النظرية والعملية لتعريف بزيت الزيتون.

وحسب برنامج اللقاء فسيكون اليوم الأول الفترة الصباحية – محاضرة عامة عن زيت الزيتون، واليوم الثاني الفترة الصباحية – العناصر النسائية المهتمة بشجرة الزينون – الفترة المسائية، الأطفال لغرض توعيتهم بأهمية شجرة الزيت والزيتون. (وال _ غريان)

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