ديوان المحاسبة : مجلس الوزراء اشترى سيارات من حساب التنمية بالمخالفة للقانون بقيمة تجاوزت 51 مليون دينار

كشف ديوان المحاسبة بأن مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية اشترى عددا من السيارات من حساب التنمية بالمخالفة للقانون وعددها 220 سيارة بقيمة تجاوزت 51 مليون دينار إضافة إلى 25 سيارة فارهة لموكب رئيس الحكومة “عبد الحميد الدبيبة” بقيمة أكثر من 21 مليون دينار أي بنحو 850 ألف دينار للسيارة الواحدة.

وبحسب التقرير الذي نشره الديوان فإنه بالاطلاع على الكشوفات تبين أن 122 سيارة من تلك السيارات سلمت لموظفي ديوان مجلس الوزراء بالمنطقتين الشرقية والجنوبية و59 سيارة لموظفين سابقين لم يتم ترجيعها وعدد 32 سيارة قيّدت على أنها مسروقة إضافة إلى سبع سيارات سجلت بأنها عاطلة.

