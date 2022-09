أوضح ديوان المحاسبة بأن ليبيا شهدت خلال العام 2021 تغيرا جوهريا في وضعها المالي بتحقيقها موارد قدرها 105 مليار دينار لأول مرة في تاريخها كما سجلت الحكومة في العام 2021 فائضا بقيمة 19 مليار دينار وهو أعلى رقم مسجل منذ العام 2012.

وأضاف الديوان بأنه لاحظ ارتفاع قيمة المبالغ المصروفة كمقابل إقامة لعدد من الشخصيات بالحكومة من بينها وصلت تكلفة إقامة نائب رئيس الوزراء عن المنطقة الجنوبية “رمضان بوجناح” في فندق المهاري خلال شهريْ مارس ويونيو من العام الماضي أكثر من 337 ألف دينار أي بتكلفة حوالي 105 ألف دينار عن الشهر الواحد.

The post ديوان المحاسبة : ليبيا شهدت خلال العام 2021 تغيرا جوهريا في وضعها المالي بتحقيقها موارد قدرها 105 مليار دينار appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا