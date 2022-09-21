الديوان: الوحدة الوطنية تؤجر طائرات لتنفيذ رحلات خاصة تتجاوز 5 مليون .. وهذه مصروفات أبو جناح .. وعدة مخالفات

كشف تقرير الديوان عن توسع حكومة الوحدة الوطنية في إيجار الطائرات لغرض تنفيذ رحلات خاصة تجاوزت 5 مليون ، مع عدم بيان الغرض من إيجار تلك الطائرات وأهداف تلك المهام ومدى جدوها للدولة الليبية .

وأكد على صرف 540 ألف لصالح الخطوط الجوية الأفريقية لتسيير رحلة جوية لوفد المنتدى الاقتصادي طرابلس الجزائر ، بالإضافة إلى بند التجهيزات لحكومة الوحدة الوطنية بلغ أكثر من 3 مليون حيث تم شراء أجهزة حاسوب وهواتف نقالة بمبالغ كبيرة لصالح عدة مدراء المكاتب وبعض المسؤولين .

كما قال الديوان بأن نائب رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية “رمضان أبو جناح” قام بصرف أكثر من 337 ألف مقابل سكن بفندق رديسون بلو لمدة 3.2 شهر وتصل تكلفة الشهر الواحد 105 ألف ، بالإضافة إلى صرف وزير المهجرين وحقوق الإنسان قام بصرف أكثر من 135 مقابل سكن في الفندق ذاته لمدة 3 أشهر .

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