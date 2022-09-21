المنفي يؤكد أهمية التعاون لتجاوز تحديات الأمن الغذائي

ليبيا الاقتصادية

اكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على اهمية التعاون المشترك لتجاوز تحديات الامن الغذائي في إفريقيا وخاصة في ظل الأزمة الدولية الراهنة.

حديث المنفي جاء خلال الاجتماع التشاوري بين المستشار الألماني أولاف شولتز والقادة الأفارقة.

كما استعرض المنفي الدور الذي يمكن أن تلعبه ليبيا في حال استقرارها، في عديد الملفات ومن أهمها ملفات النفط والطاقة والبيئة، وخلق فرص اقتصادية واستثمارية تعود بالفائدة على القارتين، مما يساهم في وقف الهجرة غير الشرعية وتوطين التنمية المستدامة في إفريقيا.