خاص.. الناطق بإسم وزارة الحكم المحلي يجيب بالتفصيل على تساؤل صدى بخصوص نقل الاختصاصات وأوضاع الموظفين￼

رد الناطق باسم وزارة الحكم المحلي على تساؤل صحيقة صدى الاقتصادية حيال مستجدات نقل الاختصاصات إلى وزارة الحكم المحلي والجدل الحاصل بالخصوص بالقول: إن عدد الموظفين المنقولين إلى وزارة الحكم المحلي قرابة 44 ألف موظف، 30 ألف موظف تم إنهاء إجراءاتهم المالية بشكل ممتاز وهم الآن يتقاضون رواتبهم ضمن قطاعات الحكم المحلي.

وتابع بالقول: أما البقية فإن إجراءاتهم الآن قيد الإنهاء وسيتم تسييل مرتباتهم في حساباتهم من تاريخ نقل اختصاصاتهم إلى وزارة الحكم المحلي، أي بتاريخ رجعي.

وأكد بأن التنسيق مع وزارة المالية بهذا الشأن يسير بسلاسة تامة ولا توجد عراقيل.

رد الناطق باسم وزارة الحكم المحلي على تساؤل صحيقة صدى الاقتصادية حيال مستجدات نقل الاختصاصات إلى وزارة الحكم المحلي والجدل الحاصل بالخصوص بالقول: إن عدد الموظفين المنقولين إلى وزارة الحكم المحلي قرابة 44 ألف موظف، 30 ألف موظف تم إنهاء إجراءاتهم المالية بشكل ممتاز وهم الآن يتقاضون رواتبهم ضمن قطاعات الحكم المحلي.

وتابع بالقول: أما البقية فإن إجراءاتهم الآن قيد الإنهاء وسيتم تسييل مرتباتهم في حساباتهم من تاريخ نقل اختصاصاتهم إلى وزارة الحكم المحلي، أي بتاريخ رجعي.

وأكد بأن التنسيق مع وزارة المالية بهذا الشأن يسير بسلاسة تامة ولا توجد عراقيل.

وتابع بالقول أن نقل الاختصاصات إلى وزارة الحكم المحلي والبلديات، تم نقل اختصاصات من قطاعات الاقتصاد والمواصلات والتخطيط والاسكان، وتزويد وزارة الحكم المحلي بقرابة ال68 ألف موظف، بغرض استفادة وزارة الحكم المحلي والبلديات بهؤلاء الموظفين.

وكشف بالقول أن الطعن في بعض الإجراءات التي اتخذتها وزارة الحكم المحلي ورفعت بعض القضايا، وهي الآن ما تزال طعون مبدئية ولم يتم الفصل فيها من القضاء بعد، وإذا فصل القضاء بحكم نهائي بشأن هذه الطعون فإن وزير الحكم المحلي ستكون إجراءاته بهذا الحكم النهائي

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