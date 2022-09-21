اختتام فعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته الثامنة

اختتمت صباح اليوم الأربعاء 21 سبتمبر فعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته الثامنة والأربعون المنعقد بالقاهرة بحضور وزراء العمل العرب ورؤساء وأعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية في 21 دولة عربية، و ممثلي السلك الدبلوماسي والمنظمات الإقليمية والدولية

وشاركة ليبيا في هذا المؤتمر بوفد يترأسه وزير العمل و التأهيل “علي العابد” وعدد من مديري الإدارات والمكاتب والجهات التابعة لوزارتي العمل والتأهيل ووزارة الخدمة المدنية، وممثلي العمال وأصحاب العمل.

حيث أكد “العابد” على جملة التوصيات من التوصيات التي وردت خلال أعمال اللجان الفنية بالمؤتمر وذلك نيابة عن فريق حكومات الدول العربية، حيث تم التوصل لعدد من التوصيات فيما يخص محاور المؤتمر المتمثلة فى الذكاء الاصطناعي وأنماط العمل الجديدة؛ومحور رقمنة أنظمة الحماية الاجتماعية.

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