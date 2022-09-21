صالح يكلف المهدي الأعور برئاسة لجنة التخطيط والمالية والموازنة

أصدر رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، قراراً بإعادة تشكيل لجنة التخطيط والمالية والموازنة بالمجلس باختيار المهدي مسعود رئيسًا للجنة، خلفًا لزميله الرئيس السابق للجنة عمر تنتوش، وفق المادة الأولى من قراره رقم (62) لسنة 2022.

وطالب صالح في المادة الثانية من قراره الرئيس الجديد للجنة التخطيط والمالية والموازنة بمجلس النواب دعوة أعضاء اللجنة إلى الاجتماع، وذلك لاختيار نائب لرئيس اللجنة ومقرر لها.

وأحال مدير مكتب شؤون رئاسة مجلس النواب عوض جمعة الفيتوري، صورة من القرار الصادر في 18 أغسطس الماضي إلى كل من مقرر مجلس النواب ورئيس ديوان المجلس للإحاطة.