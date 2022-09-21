من ضمنها صرف أكثر من 21 مليون لموكب رئيس مجلس وزراء الوحدة الوطنية .. مخالفات يفصح عنها تقرير الديوان

كشف تقرير ديوان المحاسبة طرابلس لعام 2021 عن قيم التدفقات المالية على مخصص الطوارئ بلغ 33 مليون دينار، والنفقات عن فترة 1/ يناير/ 2021 بلغت 32.999 مليون دينار.

حيث بلغ إجمالي ما تم تخصيصه في بند المصروفات اللازمة والضرورية 20 مليون دينار.

كما شمل تقرير الديوان مصروفات شراء عدد (80) سيارة مجهزة لرش المبيدات الحشرية للبلديات بالمنطقة الجنوبية بمتوسط بلغ نحو 238 ألف دينار للسيارة الواحدة.

إلى جانب إذن الصرف رقم (10/2) بمبلغ 900 ألف دينار مقابل شراء عدد (50) مضخة غاطسة بقيمة 18 ألف دينار للمضخة الواحدة.

وكذلك بلغ إجمالي العهد المالية المصروفة عن الفترة من 1/يناير /2021 وحتى 1/ديسمبر/2021 نحو 998 ألف دينار لعدد (22) معاملة، حيث بلغ ما لم يسوي حتى تاريخه ما قيمته 45 ألف دينار.

كما تم شراء عدد 66 سيارة لعام2021 بقيمة 11 مليون، كما تم شراء عدد 154 سيارة بقيمة 40 مليون.

وأيضاً شراء وتخصيص عدد (25) سيارة فارهة بقيمة 21.407 مليون دينار، لديوان مجلس الوزراء ” موكب الرئيس” دون قيدها بأسم ديوان مجلس الوزراء.

وأشار التقرير إلى قيام ديوان رئاسة الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية باعتماد إجراءات الصرف لتوريد سيارات لديوان مجلس الوزراء ونواب ” المنطقة الشرقية، والمنطقة الجنوبية” بقيمة إجمالية تبلغ 11.114 مليون دينار لصالح (3) شركات.

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