الرعيض : نؤكد على أهمية مشاركة القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني

ليبيا الاقتصادية

بحث رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص عبدالمجيد عبدالكريم ،مع رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض، تعزيز مشاركة القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني.

وشدد الطرفان، على ضرورة العمل لتوحيد الجهود من أجل تحقيق الإصلاحات الاقتصادية.

ويعد هذا الاجتماع الأول التمهيدي لعقد ورشة عمل تضم كبار رجال الأعمال على مستوى البلاد لوضع منصة خاصة لرجال الأعمال الليبين لدعم خطة تنفيذ مشاريع الدولة عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص.