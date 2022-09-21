عدد من وزراء الحكومة الليبية يشاركون في إعادة افتتاح جسر أحمد رفيق المهدوي وسط بنغازي

شارك نائب رئيس مجلس الوزراء السيد علي القطراني في إعادة افتتاح جسر طريق أحمد رفيق المهدوي بمنطقة الصابري بمدينة بنغازي ، بعد انتهاء أعمال الصيانة اللازمة له .

وكان الافتتاح بمشاركة كل من وزير الحكم المحلي سامي الضاوي ، ووزير الكهرباء والطاقات المتجددة عوض البدري، ووزير التربية والتعليم جمعة الجديد، إضافة إلى حضور ووكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري .

وقال القطراني في كلمة له أن إعادة إعمار الجسر كانت على مواصفات ذات مستوى عالٍ، وبتنفيذ من شركة محلية، مشيرًا إلى الاستفادة التي من الممكن تحقيقها في إعادة الإعمار وتنفيذ المشاريع بواسطة هذه الشركات.

وأثنى القطراني على الجهود التي بُذلت في سبيل تحقيق هذا العمل، الذي سيساهم في إنهاء المختنقات المرورية التي في المنطقة، وأنه سيكون انطلاقة لمشاريع أعدتها الحكومة الليبية لإعادة الإعمار والبناء في عدد من المدن الليبية.

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