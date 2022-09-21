العابد يعلن توصيات اللجان الفنية بختام مؤتمر العمل العربي في القاهرة

أعلن وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة علي العابد، التوصيات الناتجة عن أعمال اللجان الفنية في ختام فعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته 48 التي أقيمت في القاهرة من 18 وحتى الـ25 من سبتمبر الحالي.

وأوضح العابد في كلمته الختامية لفعاليات المؤتمر أن التوصيات التي لخصها المؤتمر تخص المحاور المتمثلة في الذكاء الصناعي وأنماط العمل الجديدة؛ ومحور رقمنة أنظمة الحماية الاجتماعية.

وترأس العابد وفد ليبيا المشارك في المؤتمر الذي اختُتمت أعماله صباح الأربعاء بالعاصمة المصرية، وضم الوفد الليبي المشارك عددًا من مديري الإدارات والمكاتب والجهات التابعة لوزارتي العمل والتأهيل ووزارة الخدمة المدنية، وممثلي العمال وأصحاب العمل.

وحضر فعاليات المؤتمر وزراء العمل العرب ورؤساء وأعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية في 21 دولة عربية، وعدد من الضيوف ممثلي السلك الدبلوماسي والمنظمات الإقليمية والدولية.

وتضمن الحفل الختامي تكريم عدد من الجهات حيث قام رئيس نقابة عمال الكويت بتكريم الوزير علي العابد بدرع بصفته رئيس فريق الحكومات نظير جهوده المبذولة في إدارته لجلسات فريق الحكومات طيلة أيام المؤتمر.

والجدير بالذكر أن المشاركون ناقشوا تقرير المنظمة الذي يرصد التأثير الذي أحدثه التحول الرقمي على عديد الدول التي تبنته وجنت ثماره، ويقدم رؤية لما يمكن أن تحققه الدول العربية في المستقبل القريب، من جراء التوسع في استخدام أدوات ومنظومة (التحول الرقمي) في اقتصاداتها.