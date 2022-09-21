وضع آلية للتواصل لحلحلة العوائق أمام الليبيين في مصر

أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية على وضع آلية للتواصل مع السلطات المصرية لحلحلة العوائق أمام الليبيين في مصر تباعا.

واجتمع وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية مراد احميمة ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب اللواء يوسف مراد بمقر وزارة الخارجية المصرية في القاهرة مع مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج السفير صلاح عبدالصادق، وعدداً من مسؤولي وزارتي الداخلية والخارجية المصريتان.

وناقش الجانبان عدداً من العراقيل التي تهم وتواجه المواطن الليبي عند دخوله للأراضي المصرية وحصوله على الإقامة وتجديدها لجميع الشرائح المقيمة والمترددة على مصر، ومعالجة الغرامات المالية المترتبة على البعض ومعاملة الليبيين بالمنافذ خاصة المرضى، وملف السجناء والموقوفين، حيث تم وضع آلية للتواصل لحلحة كل العوائق تباعاً.

وأكد احميمة على ضرورة البت في إقامات وتأشيرات العمل للموظفين والدبلوماسيين الليبيين في بعثات ليبيا في مصر والتي تشمل السفارة الليبية بالقاهرة، والقنصلية العامة في الإسكندرية، والمندوبية الليبية لدى جامعة الدول العربية.

وأضافت الوزارة أن مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية السفير صلاح عبدالصادق أثنى من جهته على عمق العلاقات بين البلدين، لافتا إلى أن هذا الاجتماع سيشرع في تذليل الصعوبات والعراقيل التي تخفف من معاناة مواطني البلدين الشقيقين، مؤكدا أن كل ماتم مناقشته في اللقاء سيلقى اهتمام ورعاية.

وأشارت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية إلى أن مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية وافق في ختام الاجتماع على دعوة وكيل الوزارة للشؤون القنصلية مراد حميمة لزيارة ليبيا، وذلك من أجل استمرار التواصل ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.