خاص.. أحد مرضى الأورام لصدى: الصيدليات الليبية تقوم ببيع جرعات كيماوي مسروقة من مستشفيات العراق

صرح أحد مرضى الأورام لصحيفة صدى الاقتصادية: بأن أسعار الجرعات تختلف إختلاف كبير من صيدلية إلى أخرى ناهيك عن عدم وجود رقابة على أسعار الجرعات .

وأوضح أيضًا بأن الصيدليات تقوم ببيع جرعات من دول مختلفة دون وجود أي دليل على سلامة هذه الجرعات وبفارق أسعار كبير .

وأضاف: بأن سوق الأدوية الليبي به العديد من جرعات الكيماوي المهربة من العديد من الدول والمسروقة من مستشفيات كمستشفيات دولة العراق .

وأشار إلى أن المستشفيات العامة لا توفر الجرعات إلا عن طريق مساهمات رجال الأعمال وأصحاب الخير والجمعيات الخيرية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية